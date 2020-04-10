تركيا تفرض حالة الطوارئ في 31 مدينة ليومين اعتبارا من الليلة

2020/04/10 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، حظر التجول في 31 مدينة بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة يومين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الداخلية التركية في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، أن "حظر التجول يبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل، ويشمل 31 ولاية تركية."

ويأتي ذلك بعد تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 47029 حالة.

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