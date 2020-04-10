صحة كردستان تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/04/10 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان ، الجمعة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الإصابة تعود لامرأة تبلغ الـ 65 عاماً .

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