العراق يعلق إيقاف تعليق جميع الرحلات الاستثنائية وفتح الاجواء والمطارات في البلد

2020/04/10 | 23:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية.وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم، في بيان، أنه “تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد وذلك استناداً لقرارات اللجنة العليا […]

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