حسن_الشرع - حسن الشرع - الاطرش بالزفة

2020/04/10 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع زفاف الأطرشفي الادب الشعبي العراقي يجري الكلام عن سلوكية الأطرش اثناء حفل الزفاف فهو يشاهد ولا يسمع الصخب من حوله وحيث ان الصخب هو السمة الابرز في تلك المناسبات ،اي ان الصورة تتنحى كثيرا امام الاصوات والايقاعات التي تسود مشاهد تلك الاحداث الاحتفالية ، يستعمل هذا الوصف عبر المثل الشعبي المشهور والساخر عند العراقيين (مثل الاطرش بالزفة) فالمسكين يرى الأحداث التي تستوجب الصخب دون الإحساس بس......

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