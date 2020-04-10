2020/04/10 | 23:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حمزة الكرعاوي أدوات تهشيم الدولة العراقية حمزة الكرعاوي شيعي سابق ، حتى لايخرج علينا ( روزخون ) ويلصق بنا تهمة ناصبي ، وأنا لا أعترف برجال الدين ولا المذاهب ،...أكمل القراءة ←

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