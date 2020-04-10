التشكيلية سماح الالوسي: المرأة في اعمالي تشكل قيم الحياة

2020/04/10 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد إبراهيم تبلورت تجربة الفنانة التشكيلية سماح راجح الالوسي مذ كانت طالبة في المرحلة الإعدادية، حيث شاركت في معارض المدرسة ونالت وقتئذ اعجاب زميلاتها والمدرسات.تشجعت اكثر لصقل موهبتها فدخلت كلية الفنون الجميلة/الرسم لتقترب من تجارب كبار الفنانين العراقيين ومؤسسي المدارس الفنية العراقية والعالمية فأعجبت وتأثرت بتجارب الفنانين (عبد القادر الرسام وفائق حسن وإسماعيل الشيخلي)....

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