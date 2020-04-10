الصين ترفع القطط والكلاب من قائمة الحيوانات “القابلة للأكل”

2020/04/10 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: بعد تفشي فيروس كورونا، وما تردد عن أسباب ظهوره، استثنيت القطط والكلاب التي تستعمل أقلية من الصينيين لحومها، للمرة الأولى، من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل، والتي ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية.ونشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو ايار المقبل، وهو يحدد قائمة بالحيوانات ...

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