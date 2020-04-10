“سيارة كورونا” تجوب شوارع الهند للتوعية بالوباء

2020/04/10 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: شوهدت مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق تجوب شوارع مدينة حيدر أباد جنوبي الهند بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة “البقاء في المنازل” لكبح تفشي الوباء.ويأمل المخترع الهندي سوداكار ياداف، صاحب رقم قياسي في موسوعة “غينيس” لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، أن تنجح سيارة كوفيد-19، التي تعمل بواسطة محرك ...

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