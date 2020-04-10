2020/04/10 | 23:29 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: سلطة الطيران المدني: إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح

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#عاجل: سلطة الطيران المدني: إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية

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