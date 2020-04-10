صحة المثنى تعلن شفاء ١١ مصاباً بكورونا

2020/04/10 | 23:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير عام صحة المثنى عون المالكي، اليوم الجمعة، عن تعافي ١١ حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال المالكي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "١١ حالة من العدد الكلي البالغ ٢٣ راقدا غادرت مستشفى الحسين بالسماوة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء أكملوا البرتوكول العلاجي وخضعوا للفحص المختبري النهائي لمرتين والذي أكد سلامتهم".

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