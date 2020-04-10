صحة المثنى: تماثل 11 مصابا بكورونا للشفاء

2020/04/10 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، تماثل 11 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء.

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