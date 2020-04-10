أنباء عن وفاة المعماري العراقي رفعت الجادرجي

2020/04/10 | 23:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي المعماري العراقي (رفعت الجادرجي)، اليوم الجمعة، ولم يتسن لمنصة “يس عراق” معرفة تفاصيل أكثر عن سبب وفاة المعماري العراقي الجادرجي.ولد (رفعت كامل الجادرجي) في مدينة بغداد بالعراق عام (1926م).والده هو (كامل الجادرجي) السياسي والوزير المعروف إبان الحكم الملكي بالعراق.وهو أيضاً مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي عام (1946م) بالمشاركة مع […]

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