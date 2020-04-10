اين حل العراق .. الصحة العالمية تعلن حصيلة ضحايا كورونا في الشرق الاوسط

2020/04/10 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ان اجمالي المصابين بالفيروس في منطقة الشرق الاوسط ،بلغ 91471 ،والمتعافين 39526 ،اما عدد الوفيات بالمرض فقد بلغت 4744 حالة حتى اليوم الجمعة .وذلك وفق الأرقام الصادرة عن وزارات الصحة .

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