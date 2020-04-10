العراق يوقف تعليق الرحلات الاستثنائية ويفتح الأجواء والمطارات

2020/04/10 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت سلطة الطيران المدني اليوم الجمعة ، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية.واوضح مدير عام سلطة الطيران دريد يحيى جاسم، الجمعة، في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس انه " تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد وذلك استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفق توصيات وزارة الصحة العراقية في ضوء آلية التعامل مع العراقيين العائدين للوطن خلال فترة وباء COVID-19".واكد بان "هناك جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية لاسيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".واشار ان " العراقيين العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي ، لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية وتأتي تلك الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق".

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