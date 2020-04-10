محلل سياسي لـ”العهد”: السعودية تورطت في حربها على اليمن وتحاول رد ماء الوجه

2020/04/10 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، اليوم الجمعة، ان السعودية وتحالفها العدواني تورط في حربه على اليمن بسبب غباء المستشاريين السعوديين وهي تحاول رد ماء الوجه الآن.وقال الموسوي خلال حديث تلفزيوني بثته قناة “العهد”، تابعتها “العهد نيوز” إنه “السعودية أمرت بإيقاف الحرب على اليمن ليس من أجل الشعبي اليميني”.مبينا أنه “لو […]

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