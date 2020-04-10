تخصيص الكرفانات في معبد لالش للحجر الصحي

2020/04/10 | 23:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني بعد قضاء أيام عصيبة وتحمل البرد والأمطار على الأرصفة والشوارع في نقاط التفتيش بين محافظات إقليم كوردستان وبين الإقليم والمحافظات المركزية، تم تخصيص مكان لحجر الأيزيديين العالقين في نقاط التفتيش من قِبل خلية الأزمة لشؤون الأيزيديين.وفي هذا الخصوص، اوضح “د.سليمان فانو”، عضو مركز لالش الثقافي، في تصريحٍ …

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