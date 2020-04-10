القانونية النيابية تطالب الإدعاء العام بتحريك دعوى ضد مغتصبي معاقة في كركوك

2020/04/10 | 23:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب الإدّعاء العام بتحريك دعوى جزائية عن واقعة اغتصاب امرأة في محافظة كركوك، مبينة أن الجريمة تكتسب خطورتها أيضاً كون المتهمين بارتكابها مكلفين بحماية الناس.

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