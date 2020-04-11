2020/04/11 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، على تخويل مجالس الجامعات بمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الدراسات العليا للفصل الاول للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل يخول الجامعات بمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل يخول الجامعات بمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).