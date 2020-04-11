الكويت.. توقيف ضابط متورط في الاتجار بالبشر

2020/04/11 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت أجهزة الأمن الكويتية أمس الخميس عن ضبط شركة تابعة لمسؤول في وزارة الداخلية بعد الكشف عن تورطها في عمليات اتجار بالبشر.وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت معلومات تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، أكدت المعلومات والتحريات الأولية أن هؤلاء عمال يحملون إقامات على إحدى الشركات […]

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