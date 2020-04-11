وزير الشباب يطمئنُّ على صحة 3 رياضيين مصابين بـكورونا

2020/04/11 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح الرياضي

اطمئن وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض عبر الاتصال شخصياً بثلاثة رياضيين عراقيين مصابين بفيروس كورونا المستجد ووجه بمتابعة حالتهم الصحية يومياً لحين إكمالهم فترة الحجر العلاجي ومغادرة المستشفى سالمين بعون الله.

أعلن ذلك مدير إعلام الوزارة الدكتور موفق عبد الوهاب، مبيناً أنَّ "وزير الشباب الذي وجه بمتابعة حالتهم عبر لجنة خاصة تتواصل معهم يومياً وهم كل من علي رؤوف في السويد وحسن مولى في البصرة وهاشم نصيف في لندن".

وأكد عبد الوهاب أنَّ "اللاعب علي رؤوف تم التواصل معه والاطمئنان على آخر المستجدات عن وضعه الصحي من خلال شقيقه الدولي السابق بسام رؤوف والحال نفسها مع اللاعب هاشم نصيف الذي تم التواصل معه عبر شقيقه قاسم نصيف، فضلاً عن اللاعب حسن مولى الذي تم التواصل معه عبر المقربين منه، وأنَّ متابعتنا مستمرة للوقوف على احتياجاتهم لحين الشفاء بعون الله".

منوهاً بأنَّ "وزير الشباب وجه أيضاً بمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج ممن نتمكن الاتصال بهم من الرياضيين وغيرهم وإيصال أي صوت أو مناشدة تصدر منهم".

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