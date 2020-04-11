"التطبيعيَّة" تحلُّ جميع اللجان وتدعم كاتانيتش

2020/04/11 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح الرياضي

عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعا برئاسة اياد بنيان، وبحضور جميع الأعضاء، والأمين العام للجنة، عبر الدائرة الالكترونيَّة.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار مهم يتضمن حل جميع اللجان العاملة في الاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الجديدة التي من خلالها يتم تشكيل اللجان العاملة في الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرسمية على تسمية محمد فرحان أميناً عاماً للجنة التطبيعيَّة للاتحاد المركزي.

وجرى التأكيد على دعم الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، وتوفير كل السبل المساندة له خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق نتائج إيجابيَّة لمنتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وأمم آسيا الصين ٢٠٢٣.

وختمت التطبيعية توصياتها بضرورة استمرار تواصل اجتماعات اللجنة عبر الدائرة الالكترونية خلال هذه الفترة لاستكمال عملها، ومناقشة كل الأمور المطروحة بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة والمتوقع انحسار الفيروس فيها نتيجة التزام المواطنين بقرارات خلية الأزمة.

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