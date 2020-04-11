رياضيو كربلاء يواصلون مبادراتهم الإنسانيَّة

2020/04/11 | 00:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء /حامد الگرعاوي

أطلق مجموعة من الرياضيين الرواد ونادي الهندية ومجلس الفرق الشعبية في محافظة كربلاء المقدسة، مبادرات إنسانية عديدة ضمن مشروع التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر المتعففة في الأحياء الشعبية بعد تنفيذ قرار خلية الأزمة بمنع التجوال للقضاء على الجائحة العالمية وباء فيروس كورونا المستجد.

"الصباح الرياضي" أجرت استطلاعاً في عموم المحافظة للتعرف على طبيعة وحجم المساعدات التي تبرع بها هؤلاء النجوم.

أول المتحدثين لاعب منتخب كربلاء السابق ورئيس رابطة الرياضيين الرواد لكرة القدم رعد حسون الذي أكد أنَّ "مساعدة الأسر المتعففة في هذا الظرف الاستثنائي واجبٌ أخلاقي علينا جميعاً، فضلاً عن أنه يزيد من تقوية أواصر المجتمع، ونحن كرابطة تضم جميع اللاعبين الرواد الذين مثلوا منتخب المحافظة ونادي كربلاء في السنوات الماضية قررنا أنْ يكون لنا موقف أمام الأسر المتعففة فكانت الانطلاقة الأولى توزيع ستين وجبة غذائية متكاملة تضم تسع مواد أساسية تحتاجها الأسرة".

مبيناً أنَّ "هذه الخطوة شجعت الكثير من الرياضيين للتبرع وستكون هناك حملات مماثلة في عموم أحياء المدينة المقدسة".

وأشار حسون الى أنَّ "جميع تلك التبرعات بجهودٍ ذاتيَّة من أعضاء الرابطة ووجهنا الدعوة لجميع الرياضيين الراغبين بالمشاركة في هذا العمل الإنساني".

وفي الجانب الآخر أطلق اللاعب الدولي السابق مهاجم المنتخب ونادي الزوراء صاحب عباس ونائب رئيس إدارة نادي كربلاء عبد الأمير هويدي، حملة أخرى شملت توزيع 300 سلة غذائيَّة في الأحياء الشعبية في عموم المحافظة، إذ أكد هويدي أنَّ "حملات التبرع مستمرة وبجهود شخصية بيني وبين الكابتن صاحب عباس لشمول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع في المحافظة لذوي الدخل المحدود".

بينما أشار أمين سر نادي الهندية الرياضي عبد الرزاق أكرم الى أنَّ "أعضاء إدارة النادي ومجموعة كبيرة من لاعبي النادي كانت لهم وقفة مشرفة في تأمين احتياجات الأسر المتعففة في مناطق القضاء"، مبيناً أنَّه "قد تم توزيع أكثر من 150 سلة غذائية كوجبة أولى وهناك جولات أخرى لشمول أكبر عدد من الأسر المحتاجة".

وفي السياق ذاته كشف مسؤول مكتب الفرق الشعبية في المحافظة هشام الموسوي عن "مبادرة لتوزيع 2000 سلة غذائية بمساهمة أغلب الفرق الشعبية وبعض الميسورين في المحافظة وستكون هناك حملات مماثلة لحين الانتهاء من حظر التجوال.

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