2020/04/11 | 00:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوىقرر محافظ نينوى رئيس خلية الأزمة في المحافظة، نجم الجبوري، رفع حظر التجوال بالمحافظة جزئيا.واوضح الجبوري في بيان ، ان غدا سيكون اجتماع موسع لخليتي الازمة والازمة الصحية حيث قررنا رفع حظر التجوال جزئيا.واكد ان "مقررات وتعليمات أخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن اجتماع يوم غد".الى ذلك قال قائممقام الموصل وفق البيان ان "المنافذ الحدودية للمحافظة ستبقى مغلقة وبشكل كامل ولامجال لدخول اي فرد لحين زوال خطر وباء كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى ترفع الحظر الوقائي جزئيا وتبقي على اغلاق منافذها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى ترفع الحظر الوقائي جزئيا وتبقي على اغلاق منافذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).