وسط أمطار غزيرة..

2020/04/11 | 00:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء حظر التجوال المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت كاميرا شفق نيوز قوات "زيرفاني" وهي تؤدي واجبها في مراقبة حظر التجوال وسط الأجواء الماطرة.

ومن المقرر أن يستمر حظر التجوال في إقليم كوردستان لغاية 16 نيسان/أبريل الجاري، وفق ما أعلنت داخلية كوردستان في وقت سابق الجمعة.

ويأتي إجراء حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

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