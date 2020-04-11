العراق ينعى وفاة أحد أبرز علمائه المعماريين

2020/04/11 | 00:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نعى رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، اليوم الجمعة، وفاة العالم المعماري العراقي رفعت الجارجي.وقال صالح في رسالة مقتضبة أطلعت عليها “يس عراق”، “وفاة رفعة الچادرچي يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست حداثةً وجمالاً، لقد مارس الچادرچي العمارة بوصفها وظيفة إنسانية وجمالية، ووهبها كل حياته، عاملاً ومنظّراً، تاركاً […]

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