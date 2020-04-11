رحّالة يقضون الحجر في تونس:حياة الرُحّل أصبحت معقدة ولا معنى لها

2020/04/11 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬استقر‭ ‬الزوجان‭ ‬الفرنسيان‭ ‬باستيان‭ ‬وأودري‭ ‬لوران‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جربة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬التونسي‭ ‬لقضاء‭ ‬أيام‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يعلما‭ ‬تاريخ‭ ‬ومكان‭ ‬الوجهة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أمثالهم‭ ‬من‭ ‬الرحالة‭ ‬الذين‭ ‬يجوبون‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬دخلت‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬إغلاق‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬ تقول‭ ‬أودري‭ ‬‭”‬وصلنا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ […]

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