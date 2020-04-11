خشية من ظهور أمراض جديدة إثر اعصار اجتاح أربع دول

2020/04/11 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوكي‭ ‬الوفا‭ ‬‭(‬تونغا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬حذرت‭ ‬الجمعة‭ ‬سلطات‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬اجتاحها‭ ‬الإعصار‭ ‬هارولد‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬بين‭ ‬مواطنيها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكافح‭ ‬فيه‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬العبء‭ ‬الإضافي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬للبدء‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬ما‭ ‬دمره‭ ‬الإعصار‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬الملاريا‭ ‬وحمى‭ ‬الضنك‭.‬وأودى‭ […]

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