من قتل القطط إلى قداديس رقمية هكذا واجهت الكنيسة الأوبئة على مر القرون

2020/04/11 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تحتفل‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعيد‭ ‬الفصح‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬بقداديس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مؤمنين‭ ‬تبث‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬لكن‭ ‬تقاليدها‭ ‬الغابرة‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬القطط‭ ‬إلى‭ ‬جلد‭ ‬الذات،‭ ‬شكلت‭ ‬سبباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬تفشي‭ ‬الأوبئة‭ ‬قبل‭ ‬قرون‭ ‬خلت‭.‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الطقسية‭ ‬المسيحية،‭ ‬أحيا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬قداس‭ […]

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