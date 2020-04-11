وفاة المعماري العراقي رفعت الجادرجي في لندن

2020/04/11 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المعماري العراقي الكبير والكاتب رفعت الجادرجي في لندن.

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