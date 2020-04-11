أعمالي تحمل عبق وادي الرافدين وألواني تمثل الحياة والتفاؤل والغد المشرق

2020/04/11 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلية زينب شعبان: حاورها: سمير خليل درست الهندسة المعمارية وبرعت فيها كتخصص، لكنها حملت بذرة ابداعية تبرعمت في ذائقتها موهبة وشغفا، زينب شعبان، تشكيلية عراقية تغازل اللون كما تغازل تصاميم الابنية، ترسم بروح مهندسة، وتصمم بروح رسامة، ورغم انها غادرت العراق ودارت بها المدن لتستقر في مونتريال الكندية، هناك يتلبسها الحنين زادا واحلاما وابداع، في ...

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