2020/04/11 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة كانت تمني النفس منذ طفولتها، ان تصبح فنانة.وتحقق لها ما كانت تصبو اليه.تبتسم حين تتذكر تلك الطفلة ابنة الاسكافي التي تقترب من مدريد مليئة بالآمال والاحلام غير آبهة بالضغوط التي ستتعرض لها جرّاء طموحها.وفعلاً اساءت بعض الشركات المُنافسة، استخدام وعرض اسطواناتها، حين تسلقت النجاح.– انا امرأة ...

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