ستة كتاب وأدباء ومجلة يفوزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب

2020/04/11 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عراقي..أعلنت “جائزة الشيخ زايد للكتاب” اليوم أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، التي ضمّت ستة كُتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز الذي يعكس نهجاً فكريا وفنياً يسهم في إثراء حركة الكتابة في الثقافة العربية المعاصرة.وقد فاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق ...

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