«هذا يعني نهاية العراق»: مخاوفٌ من انهيار الدولة

2020/04/11 | 00:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «ما تزال الطرقات في #مدينة_الصدر تعج بالسيارات، والمتاجر مزدحمة بالناس، فيما يواصل الزائرون الصلاة في الأضرحة المقدسة».«الكثيرون يرون أن فيروس #كورونا إما “كذبة صهيونية” أو أنه “طريق سريع إلى الجنة”، لذلك فهم لا يمتثلون…

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