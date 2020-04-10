حظرُ تجوّل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية تركيّة

2020/04/11 | 00:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان حكومي مفاجئ، أعلنت السلطات التركية، عن حظر للتجول لمدة 48 ساعة، يبدأ من منتصف ليل اليوم الجمعة.وجاء ذلك في بيان من وزارة الداخلية التركية، قالت فيه: إن «#حظر_التجول يشمل الأشخاص والمركبات، ويبدأ…

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