(صور) حظر التجوّل يدفع الآلاف للنزول إلى شوارع تركيّا في ازدحام غير مسبوق

2020/04/11 | 00:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع حظر التجوّل المعلن من قبل السلطات عشرات الآلاف من الأهالي للنزول إلى الشوارع متجهين إلى المحال التجاريّة لشراء الأغذية، ما سبب موجة ازدحام غير مسبوقة في شوارع البلاد.وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي…

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