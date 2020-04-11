بالصور.. احد مجاهدي الحشد بصلاح الدين يناشد عبر “العهد نيوز” الجهات المعنية لإنقاذه

2020/04/11 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين ناشد احد مجاهدي الحشد الشعبي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، الجهات المعنية لانقاذه باسرع وقت وقال صالح فاضل يوسف لـ”العهد نيوز” انه ” تعرض لاصابة خطيرة قبل 5 سنوات افقدته عينه اليسرى بشكل تام اما اليمنى تحتاج الى عملية جراحية باسرع وقت” ، مناشد ” وزارة الصحة وهيئة الحشد الشعبي وكل […]

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