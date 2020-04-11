2020/04/11 | 00:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يأمر لجنة التحقيق بجريمة الاغتصاب بكركوك بانجاز عملها خلال 72 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 00:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يأمر لجنة التحقيق بجريمة الاغتصاب بكركوك بانجاز عملها خلال 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يأمر لجنة التحقيق بجريمة الاغتصاب بكركوك بانجاز عملها خلال 72 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).