صحة السليمانية تورد معلومات جديدة بشأن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا

2020/04/11 | 00:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مديرية صحة السليمانية، إن إصابة بجلطة دماغية كان وراء وفاة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اعلنت مساء الجمعة، تسجيل حالة وفاة لأمرأة تبلغ من العمر 65 عاماً تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.وقال دکتور یاد نقشبندي المتحدث باسم صحة السلیمانیة لشفق نیوز، "بحسب تشخيصنا فأن حالة الوفاة حدثت نتيجة إصابة المريضة بجلطة دماغية، ولم يكن نتيجة مضاعفات معينة بالفيروس".واضاف، "ان المريضة كانت اصلا في المستشفى بسبب سوء حالتها الصحية حيث كانت تعاني من امراض، وعقب ذلك شخصت الوزارة اصابتها ايضاً بفيروس كورونا".وسجل اقليم كوردستان بالمجمل اربع حالات وفاة بفيروس كورونا جميعها في السليمانية.

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