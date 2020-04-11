مقتل شخصين في نزاع مسلح بين عائلتين بدهوك

2020/04/11 | 00:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع باندلاع نزاع مسلح يوم الجمعة بين عائلتين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق ما أوقع قتيلين.

وقال المصدر لشفق نيوز، إنه "مساء اليوم حوالى الساعة العاشرة، اندلع اشتباك بالاسلحة الألية بين عائلتين في ناحية كلكجي التابعة لقضاء شيخان شرقي محافظة دهوك بسبب مشكلة اجتماعية".

وأضاف المصدر أن "شخصين قتلا وأصيب ثالث بجروح خلال المواجهات"، مشيراً إلى وجود خلافات ونزاعات قديمة بين العائلتين.

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