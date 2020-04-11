تركيا تحظر التجوال في 31 ولاية لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/04/11 | 00:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، حظرا للتجوال في 31 ولاية اعتبارا من الليلة ولغاية 12 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن حظر التجوال سيستمر لمدة 48 ساعة، بدءا من الجمعة في الساعة 24:00 وحتى الأحد 12 أبريل الساعة 24:00.وأضاف أن الحظر سيشمل كلا من ولايات إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون وزنغولداق ووان.وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.وأضاف في تصريح صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و675 ألفا، توفي منهم أكثر من 101 ألف، فيما تعافى قرابة 372 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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