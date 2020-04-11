وفاة المعماري العراقي رفعة الجادرجي

2020/04/11 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي المعماري والتشكيلي العراقي رفعة الجادرجي، مساء الجمعة، في لندن.

ولم يتسن لـ (ب...





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