2020/04/11 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ولم يتسن لـ (ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة المعماري العراقي رفعة الجادرجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
توفي المعماري والتشكيلي العراقي رفعة الجادرجي، مساء الجمعة، في لندن.
ولم يتسن لـ (ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة المعماري العراقي رفعة الجادرجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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