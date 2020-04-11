2020/04/11 | 00:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلن وزير الصحة الأردني، “سعد جابر”، “الخبر السار”، بأن الأردن لم يسجل أي حالة إصابة بـ “#كورونا”…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا إصابات جديدة بـ “كورونا” في الأردن وتسجيل أوّل إصابة في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا إصابات جديدة بـ “كورونا” في الأردن وتسجيل أوّل إصابة في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).