الزمان.. العام ٢٣

2020/04/11 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل‭ ‬اليوم‭ ‬صحيفة ‭)‬الزمان)‭ ‬‭ ‬العراقية‭ ‬الدولية‭ ‬عامها‭ ‬الجديد ‬مواصلة‭ ‬رسالتها‭ ‬الاعلامية‭ ‬التنويرية‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬التعددية‭ ‬والمنتمية‭ ‬لروح‭ ‬التجديد‭ ‬والابداع‭ ‬والانتصار‭ ‬للمعلومة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وفاتحة‭ ‬ذراعيها‭ ‬للأغلبية‭ ‬الصامتة‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬واجهت‭ ‬أنواع‭ ‬القمع‭ ‬والتغييب‭.‬ عام‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬صحيفة‭ ‬واكبت‭ ‬الاحداث،‭ ‬صغيرها‭ ‬وكبيرها،‭ ‬وتابعتها‭ ‬بجد‭ ‬وهمّة‭ ‬واستنطقت‭ ‬فاعليها‭ ‬وحلّلت‭ ‬متونها‭ ‬وهوامشها‭ ‬واستشرفت‭ ‬مقترباتها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ […]

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