هل تنقص العالم المعلومات حقاً ؟

2020/04/11 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬حرية‭ ‬انتقال‭ ‬المعلومات‭ ‬معضلة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬لا‭ ‬تميز‭ ‬بسهولة‭ ‬او‭ ‬ترفض‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المعلومات‭ ‬المحظورة‭ ‬لأسباب‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬وبين‭ ‬سواها‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخدمية‭ ‬والسياسية‭ ‬والصحية‭ ‬والعلمية‭ .‬ الدول‭ ‬العربية‭ ‬تفتقد‭ ‬اساساً‭ ‬الى‭ ‬تشريعات‭ ‬تضمن‭ ‬حرية‭ ‬تداول‭ ‬المعلومات،‭ ‬وكل‭ ‬المتاح‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ […]

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