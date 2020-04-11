رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭:‬تكليف‭ ‬الكاظمي‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور

2020/04/11 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭:‬القبض‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬المخالفين‭ ‬لحظر‭ ‬التجوال بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفين‭ ‬لقرار‭ ‬حظر‭ ‬التجوال‭ ‬والعجلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬احتجازها‭.‬ وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بهدف‭ ‬تطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬حظر‭ ‬التجوال‭ ‬الوقائي‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬تواصل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ضمن‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬بتشكيلاتها‭ ‬كافة‭ ‬ومنذ‭ ‬‮١٧‬‭ ‬آذار‭ ‬ولغاية‭ ‬اليوم‭ ‬العاشر‭ […]

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