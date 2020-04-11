2020/04/11 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد:القبض على آلاف المخالفين لحظر التجوال بغداد -عبدالحسين غزال اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن عدد المخالفين لقرار حظر التجوال والعجلات التي تم احتجازها. وقالت القيادة في بيان الجمعة انه «بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم العاشر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس القضاء العراقي:تكليف الكاظمي متوافق مع أحكام الدستور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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