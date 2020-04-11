2020/04/11 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشهد معظم الدول العربية مراسم الفرح بتوديع العروس في منزلها ثم الانطلاق إلى الاحتفال العائلي في منزل العريس، بعد أن ألغي حجز القاعة وجميع الترتيبات وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا أثناء التجمعات.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورا لقيام الجهات الأمنية العراقية في محافظة النجف بإيصال العريس لبيت عروسه ذهابا وإيابا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : هكذا أصبحت الأعراس العراقية بزمن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : هكذا أصبحت الأعراس العراقية بزمن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).