وزارة الخارجية تعلن حصيلة ضحايا كورونا لعراقيي الخارج

2020/04/11 | 01:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن وزارة الخارجية، عن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا المنتشر في كافة بلدان العالم، حيث جاء في بيان للمتحدث بأسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف "تسجيل 6 حالات وفاة.واحدة في ألمانيا، و 2 في بريطانيا، و 3 في الولايات المتحدة الأمريكية و 30 إصابة، 20 منها في ألمانيا، و 10 في بريطانيا لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (229) حالة موزعين كالآتي: • الولايات المتحدة الأمريكية 40• النرويج 37 • ألمانيا 24• السويد 23• كندا 16•بريطانيا 15• الأردن 15• بلجيكا 11• الدنمارك 10• إيطاليا 7 • المملكة العربية السعودية 7• فرنسا 6• النمسا 5• هولندا 5• الامارات العربية 2• لبنان 2• فنلندا 1• ماليزيا 1• اسبانيا 1• ايران 1مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (22) حالة موزعة كالآتي:• بريطانيا 9• السويد 3• ألمانيا 3•الولايات المتحدة الأمريكية 3• هولندا 1• بلجيكا 1• الدنمارك 1• المملكة العربية السعودية 1حالات الشفاء في عموم العالم (50) حالة موزعة كالآتي:• بلجيكا 11• السويد 9• الأردن 7•الولايات المتحدة الأمريكية 5• بريطانيا 5• النمسا 4• كندا 4• الدنمارك 2• ايران 1• السعودية 1• اسبانيا 1 وأضاف الصحاف، "من جهتها سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

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