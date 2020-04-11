محافظ نينوى يعلن رفع حظر التجوال جزئيا في المحافظة

2020/04/11 | 01:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، عن رفع جزئي لحظر التجوال في المحافظة يوم غد.وقال الجبوري في بيان، إنه "يوم غد سيكون هنالك اجتماع موسع لخليتي الازمة والازمة الصحية".وأضاف :"قررنا ان نرفع حظر التجوال جزئيا بالإضافة لمقررات وتعليمات اخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن اجتماع يوم غد".

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