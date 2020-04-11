ذي قار تقرر تمديد حظر التجوال في المحافظة الى 18 نيسان

2020/04/11 | 01:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأنه تم تمديد حظر التجوال في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "خلية الأزمة في محافظة ذي قار وبناءً على برقية فورية من لجنة الصحة العامة في بغداد قررت تمديد حظر التجوال مدينة الناصرية وضواحيها حتى الـ١٨ من الشهر الحالي".

وبين المصدر، أن "الحظر شمل الإبقاء على جميع الاستثناءات السابقة".

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