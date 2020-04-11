قرب إعلان المعالجات الخاصَّة بالمراحل غير المنتهية

2020/04/11 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

تعلنُ وزارة التربية خلال الأيام القليلة المقبلة، المعالجات الخاصة بالمراحل الابتدائيَّة والمتوسطة والإعداديَّة، مؤكدة أنَّ إعلان توقيتات الامتحانات النهائيَّة للمراحل المنتهية وغير المنتهية، مرتبطٌ بقرارات خلية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في حديث خاص أدلى به لـ»الصباح»: إنَّ «وزارته على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات النهائيَّة للعام الدراسي الحالي ولجميع المراحل الدراسيَّة المنتهية وغير المنتهية في بغداد ومحافظات البلاد كافة»، مؤكداً أنَّ «قرار تحديد مواعيد إجراء الامتحانات، مرتبط بانتهاء الوضع الحالي للبلاد والانتهاء من أزمة جائحة كورونا من أجل إعادة الحياة الى طبيعتها».

وكشف السعدون عن أنَّ «وزارته ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، المعالجات الخاصة بالمراحل غير المنتهية وهي: الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، والتي قد تشمل أموراً تتعلق بالمناهج الدراسيَّة المشمولة بالامتحانات أو حذف بعض الموضوعات أو الدرجات الفصليَّة وغيرها»، لافتاً الى أنَّ «امتحانات هذا العام، ستسبقها إجراءات احترازيَّة عدة، كإجراء حملات التعفير والتعقيم للمدارس».

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